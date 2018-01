Un candidat au permis de conduire a menacé un inspecteur à Avignon lors de l'épreuve. Les inspecteurs du permis de conduire ont ajourné les examens. Ils demandent davantage de respect et de sécurité.

Avignon, France

La douzaine d'inspecteur du permis de conduire a suspendu toutes les épreuves à Avignon en solidarité avec un inspecteur qui avait été agressé par le premier candidat de la journée au permis de conduire. Le candidat n'a pas supporté que l'inspecteur intervienne pendant l'examen. Il a insulté et menacé cet inspecteur.

Insultes, menaces et poing brandi dans la voiture d'examen

L'inspecteur du permis de conduire a fuit la voiture pour se protéger. Cette menace est inadmissible pour Nathalie Malel du syndicat UNSA des inspecteurs du permis de conduire qui évoque "l'inquiétude croissante devant les incivilités et les agressions verbales. C'est une question d’éducation et de respect. On sait qu'une situation peut devenir dangereuse avec un ou une candidate". Les inspecteurs du permis de conduire demandent des moyens pour sécuriser le centre d'examen d'Avignon.

Les examens du permis de conduire devraient reprendre normalement mardi matin.