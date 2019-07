Pas d'impunité pour les auteurs de rodéos motorisés à Valence

Un adolescent a été interpellé un mois après son rodéo motorisé dans le quartier de Fontbarlettes à Valence. Il est souvent très difficile d'identifier les auteur de ces acrobaties dangereuses, car ils circulent la plus part du temps cagoulés et sur des engins sans plaque d'immatriculation.

Valence, France

Un mineur auteur d'un rodéo motorisé, interpellé un mois après les faits. Cet ado s'était livré à des acrobaties dangereuses sur son deux roues en pleine rue dans le quartier de Fontbarlettes et sur le boulevard adjacent le 17 juin dernier. Il a pu être identifié après une minutieuse enquête et interpellé ce mardi.

Remis en liberté après sa garde à vue il est convoqué devant un juge pour enfant en septembre pour rodéo motorisé en réunion, et défaut d'assurance.

Les enquêtes pour retrouver les auteurs de ces rodéos sont souvent délicates. Ces conducteurs de quad ou motos circulent le plus souvent cagoulés et sur des engins non immatriculés.