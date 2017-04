Pas d’inquiétude à la foire attractive de Nancy après l’incident à la Foire du Trône à Paris

Une jeune fille a frôlé la mort à la foire du Trône à Paris dimanche 9 avril. Une partie des sangles qui la retenaient a cédé mais par miracle elle n'a pas été blessée. À la foire attractive de Nancy, les forains ne sont pas inquiétés. Ils affirment que les manèges sont sécurisés et contrôlés.

Vous avez sûrement vu cette vidéo sur les réseaux sociaux où une jeune fille frôle la mort à la foire du Trône à Paris. Un incident spectaculaire qui a eu lieu dimanche après-midi. Une partie des sangles qui retenaient la jeune fille a cédé. Elle s’est retrouvée suspendue dans le vide par les pieds. Par miracle, elle n'a pas été blessée. Cet incident pose la question de la sécurité sur les foires. À Nancy sur la place Carnot et le Cours Léopold, la foire attractive, installée depuis fin mars, compte 13 manèges à sensation forte. Et les forains qui en sont responsables se veulent rassurants.

"En 20 ans je n'ai jamais vu d'incidents"

Devant son stand de jeux, Gilles Mazalon, président du comité des festivités de la foire attractive de Nancy, se veut rassurant sur la sécurité de la foire. Il affirme qu'en "20 ans" il n'a" jamais vu d'incidents"; et pourtant sur la foire à Nancy il y a des manèges "qui frôlent les 100 kilomètres-heure" ajoute-il. Un peu plus loin, une attraction à sensation forte, " Le dominator" fait voler ses passagers à plus de 30 mètres de hauteur. Loan, aux commandes du manège, explique que des "capteurs" sont installés sur l'attraction pour permettent de vérifier "si les ceintures sont bien verrouillées". Il affirme que la sécurité est de mise :

Nous on est là tous les matins. On vérifie les boulons, le serrage, les harnais...On a des bases de sécurité et si le manège n’est pas vérifié le matin et bien on ne pourra pas le démarrer l’après-midi." - Loan, forain

Pour Léonie, qui profite des attractions avec une amie, l'incident à la Foire du Trône "ne change pas grand-chose". Elle veut continuer à faire des manèges à sensation forte parce que "forcément il y a des accidents, ça arrive, mais il ne faut pas s’empêcher de vivre" explique t-elle.

Les manèges à sensation forte sont contrôlés chaque année par des commission désignées par l'Etat. Et sur la foire attractive de Nancy, la maire fait vérifier les installations par une commission de sécurité.