Pas d'irrégularité pour le séminaire auquel Bruce Toussaint a participé à Deauville

L'affaire est close pour la procureure de Deauville. Elle avait ouvert une enquête après la révélation d'un possible dîner clandestin auquel aurait participé le journaliste de BFMTV Bruce Toussaint. Tout s'est déroulé conformément à la réglementation indique la magistrate.

Le 13 mars 2021, Bruce Toussaint est venu participer à un séminaire à l'hôtel Novotel de Deauville. Quelques jours plus tard, en pleine polémique sur les dîners clandestins organisés à Paris, la publication sur un compte Twitter anonyme de ce qui ressemble à un carton d'invitation fait beaucoup réagir. Y figure le nom du journaliste de BFM TV à côté du logo du restaurant l'Etage, situé dans le complexe hôtelier.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Face à cette polémique naissante, la procureure de la République de Lisieux décide d'ouvrir une enquête, confiée au commissariat de Deauville, pour faire toute la lumière sur cette affaire. "Nous avons vérifié et la réglementation a été respectée, indique la magistrate. Bruce Toussaint a participé à une réunion de travail, et l'établissement a servi des plateaux repas aux participants, comme il en a le droit". Il n'y a donc pas eu d'infraction et l'enquête est close conclut-elle.

C'est en tous cas une publicité dont l'établissement se serait bien passé, comme l'avait confié à France Bleu Normandie un des membres de la direction. "De toute façon, notre restaurant est fermé comme tous les autres, mais contrairement au premier confinement nous avons le droit d'accueillir des séminaires".