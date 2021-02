"Pas de bébé à la consigne" : 60 auxiliaires de puériculture et assistantes maternelles manifestent au Mans

Une soixantaine de manifestants s'est réunie devant la mairie du Mans mardi 2 février à l'appel du collectif "pas de bébé à la consigne". Syndicats, assistantes maternelles et auxiliaires de puériculture ont redit leur opposition à la réforme et fait le point sur les attentes locales et nationales.

"Crèches surbookées = professionnelles malmenées", c'était le slogan des agents territoriaux mobilisés mardi 2 février. Une soixantaine de personnels de la petite enfance s'est rassemblée devant la mairie du Mans pour attirer l'attention sur les conditions de travail dans les crèches collectives et familiales (les crèches publiques) et dénoncer la réforme Taquet qui prévoit notamment d'augmenter le nombre d'enfants pris un charge par un seul adulte.

Vous avez déjà essayé de vous occuper de six bébés en même temps ?

Fatigue grandissantes, arrêts maladie de plus en plus longs et non remplacés, déplacements de moyens... le personnel de la petite enfance a témoigné "des conditions de travail dégradées" au sein des crèches de la ville du Mans et des alentours. Une situation due selon les manifestantes à la fois à un manque d'écoute au niveau local, mais aussi aux directives nationales. "Vous avez déjà essayé de vous occuper de six bébés en même temps ?" demande une assistante maternelle travaillant à Neuville-sur-Sarthe pour décrire ce que pourrait devenir la situation. Aujourd'hui, la loi prévoit un adulte pour huit enfants en capacité de marcher ou de cinq nourrissons. La réforme prévoit de lisser ce chiffre à un adulte pour six enfants. Elle prévoit également d'augmenter la capacité d’accueil des micro-crèches portée de 10 à 12 enfants, avec toujours la possibilité à titre dérogatoire d’un accueil en surnombre (115%).

Céline Martin, auxiliaire de puériculture à la crèche des Sablons au Mans, décrit une fatigue grandissante et la peur de la réforme Copier

L'adjointe au maire du Mans chargée de la petite enfance, Francine Baudon-Brûlé, a pris le micro pour assurer les agents de son soutien. "Moi aussi la réforme Taquet m'inquiète" a affirmée l'élue. La mairie a ensuite reçu une délégation et a réaffirmé ses engagements pris suite à la mobilisation de début décembre : l'embauche de 20 nouvelles assistantes maternelles d'ici 2022 ainsi que le remplacement anticipé de 14 départs à la retraite. La municipalité s'est également engagée ce mardi à trouver de nouveaux locaux pour la crèche pied-sec et y recruter une nouvelle puéricultrice, ainsi qu'à élaborer prochainement un plan d'urgence pour l'ensemble des crèches de la commune. Un point d'étape doit être fait d'ici mi-mars.