Carburants : pas de bidons en stations services en Vaucluse et 30 litres maximum par voiture

La préfecture de Vaucluse indique que des difficultés d’approvisionnement des stations-service du département de Vaucluse en produits pétroliers et carburants liées aux actuels mouvements sociaux sont apparues depuis quelques jours.

30 litres maxi pour les voitures, 120 litres pour les poids lourds

Afin de permettre au plus grand nombre d’automobilistes de se ravitailler, et d’éviter des phénomènes d’achats préventifs, préjudiciables au bon fonctionnement des stations-service, l’arrêté préfectoral 2022/10-07 prévoit que sur sur l’ensemble du département de Vaucluse, la vente et l’achat de carburant (essence, gazole, éthanol, GPL) sont limités à :

30 litres maximum pour les véhicules de particuliers d’un PTAC inférieur à 3,5 tonnes

120 litres maximum pour les véhicules d’un PTAC supérieur à 3,5 tonnes

Cette limitation ne concerne pas les véhicules des services publics ou entreprises assurant une mission de service public.

Jerricans et bidons interdits jusqu'à mardi

La vente et l’achat de carburants (essence, gazole, éthanol, GPL) dans des récipients transportables manuellement sont interdits (notamment jerricans et bidons) sur l’ensemble du département de Vaucluse.

Les détaillants, gérants et exploitants des stations-service doivent prendre les dispositions nécessaires pour faire respecter ces limitations et afficher sur leurs pompes l’arrêté, afin d’en informer les usagers. Ces mesures sont applicables du samedi 08 octobre 2022 à 00h00 jusqu’au mardi 11 octobre 2022 inclus. Faire des stocks, c’est créer la pénurie. La préfète de Vaucluse en appelle donc au civisme et à la responsabilité de chacun et préconise un comportement citoyen pour assurer la satisfaction des besoins de tous.