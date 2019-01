Pas-de-Calais : quatre religieux de la communauté traditionaliste de Riaumont mis en examen pour "violences légères"

Les quatre religieux de la communauté traditionaliste de Riaumont, à Liévin, ont été mis en examen pour des "violences légères" selon leur avocat, Eric Morain. Ils sont ressortis libres à l'issue des 48 heures de garde à vue mais ont interdiction d'entrer en contact avec des mineurs. Face aux enquêteurs, ils n'ont pas reconnu les faits. Leur avocat parle de "contacts rugueux et virils" plutôt que de violences :

On parle d'enfants qui sont en grande détresse personnelle et familiale et dont plus personne ne veut"