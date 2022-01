Pas-de-Calais : 483 tombes pillées par des voleurs de métaux dans le cimetière d'Houdain

À Houdain, près de Béthune, la police a ouvert une enquête après des vols perpétrés dans le cimetière de la ville dans la nuit de mardi à mercredi 26 janvier. Des objets en métal, laiton ou cuivre comme des ornements ou des croix, ont été dérobés sur au moins 483 tombes, selon la mairie samedi matin Ces métaux étaient visiblement destinés à être revendus.

La plupart des objets dérobés ont été emportés mais un certain nombre ont été regroupés en un endroit du cimetière, ce qui laisse à penser qu'ils allaient être emportés ensuite. À ce jour, 25 plaintes ont été déposées. Les policiers du commissariat de Bruay-la-Buissière, en charge de l'enquête, appellent les personnes qui ont un proche enterré dans le cimetière d'Houdain à se rendre sur place pour vérifier qu'il n'y a pas eu de vols.

La mairie envisage de porter plainte

Samedi 29 janvier, la mairie d'Houdain est exceptionnellement ouverte de 9h à 12h et de 14h à 16h pour permettre aux personnes, -notamment celles qui habitent un peu loin et qui ne peuvent venir que le week-end- de venir en mairie voir les photos des tombes et signaler à la mairie s'ils ont constaté des vols sur les tombes de leurs proches.

En fonction des informations collectées, la ville réfléchit à déposer une plainte collective.