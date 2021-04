Les secours sont intervenus, à deux reprises, ce mercredi 21 avril, pour secourir 53 migrants, au large du Pas-de-Calais. leurs embarcations étaient en difficulté, dans une mer à 9 degrés. Il y avait douze femmes, dont une enceinte, et trois enfants. Ils sont tous sains et saufs.

Pas-de-Calais : 53 migrants secourus en mer, dont douze femmes et trois enfants

Préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord

Deux embarcations de migrants ont été interceptées, ce mercredi, par les secours, dans le détroit du Pas-de-Calais. Il y avait une cinquantaine de migrants à bord, dont des femmes et des enfants.

La première embarcation a été repérée, au large d'Hardelot. Elle transportait 25 naufragés, dont cinq femmes. Ils ont été pris en charge par les pompiers et la police aux frontières, à Boulogne-sur-mer.

Les secours sont également intervenus pour une autre embarcation en difficulté, au large d'Ambleteuse. Il y avait 28 passagers à bord. Parmi eux se trouvaient sept femmes, dont une enceinte, et trois enfants. Ils ont été déposés à Calais, et pris en charge eux aussi par les pompiers et la police aux frontières.

L'une des embarcations transportait trois enfants. - Préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord

Les migrants sont tous sains et saufs. Dans son communiqué, le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord met en garde les migrants qui envisagent de traverser la Manche, "une des zones les plus fréquentées au monde où les conditions météorologiques sont souvent difficiles. Ce mercredi, précise-t-il, la température de l'eau était de 9 degrés".