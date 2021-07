Pas-de-Calais : des contrôles routiers sur la route des vacances

Depuis les premiers départs en vacances, policiers et gendarmes sont de nouveaux plus présents sur le bord des routes. Les contrôles se multiplient, alors que la mortalité est élevée dans la région. Dans le Pas-de-Calais, 18 personnes ont perdu la vie, depuis le début de l’année. C’est plutôt moins qu’en 2019, avant le crise Covid, mais cela reste élevé.

Des contrôles bien acceptés

Dans l'Audomarois, en bordure d’une ancienne nationale très passante, les gendarmes sont répartis les deux côtés de la chaussée. Ils arrêtent les conducteurs et font le tour des véhicules. Au menu : verification des papiers, des assurances et contrôles techniques et puis dépistages d'alcoolémie.

Ces contrôles, les conducteurs les acceptent volontiers, à l'image de Christophe un vacancier savoyard : "On est obligé d'être prudent. On fait tout ce qu'il faut pour la voiture avant de partir et on fait des pauses toutes les deux heures, sur l'autoroute."

Alcool et stupéfiants

Les forces de l’ordre n’observent pas de relâchement post confinements. Le capitaine Clément Dassence commande la Compagnie de gendarmerie de Saint-Omer : "On a toujours un peu les mêmes problématiques de vitesse et de conduites addictives (alcool et stupéfiants). Mais rien en lien avec les confinements-déconfinements."

Alcool et conduite sous stupéfiants sont les principaux problèmes de comportements routiers, dans le secteur de saint-Ome © Radio France - Matthieu Darriet

"Les habitants du Pas-de-Calais ont respecté les règles sanitaires et continuent de les respecter pour faire face à la pandémie. Il ne faut pas oublier non plus que sur la route, on doit respecter, aussi, les règles pour se protéger soi-même, protéger ceux qu'on transporte et respecter la vie d'autrui," poursuit Guillaume Thirard, le sous-préfet de Saint-Omer.

La route ne se prend pas, elle se partage !

"Et pour que le partage se fasse en toute sécurité, il faut respecter les règles. On perd combien de temps en s'arrêtant un stop 15 secondes ou 20 secondes ? A un cédez-le-passage, il suffit de ralentir et de regarder si la route est libre."

L'enjeu, c'est de se concentrer sur l'essentiel, pour préserver sa vie et sa santé.

Les contrôles routiers représentent 5 à 10% de l’activité quotidienne des forces de l’ordre.