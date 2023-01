Pas-de-Calais : des inondations dans le Boulonnais et le Calaisis

Ce lundi 16 janvier, le Pas-de-Calais est placé en alerte orange aux inondations par Météo France. Le Calaisis et le Boulonnais sont particulièrement touchés par des inondations. Deux cours d'eaux sont en crues, la Liane située dans le Boulonnais et la Hem située au sud de Calais. Plusieurs communes et routes sont sous les eaux.

26 interventions des pompiers dans le Pas-de-Calais

Les pompiers du Pas-de-Calais sont intervenus à 26 reprises pour des inondations sur les communes de Boulogne-sur-Mer, Calais, Recques-sur-Hem, Audruicq. Des interventions uniquement pour des caves et des garages inondés.

A Polincove, l'école a été fermée en fin de matinée par précaution. Le principal axe routier qui traverse la commune, la D219 est coupée à la circulation, la route est impraticable avec par endroits jusqu'à 50 centimètres d'eau. D'après le maire de la commune Thierry Rouze, trois maisons sont touchées par des inondations.

A Muncq-Nieurlet, les transports scolaires ne sont pas assurés ce lundi. Les élèves de l'école primaire n'ont pas pu se rendre à la cantine ce midi, faute de bus, des paniers repas ont été distribués.

A Leubringhen, ce lundi matin vers 10h, les pompiers sont intervenus pour une inondation dans une entreprise, le traiteur Opale Saveurs suite au débordement d'une rivière "Le Blacourt". L'eau a pénétré à l'intérieur de l'établissement dans les cuisines, les chambres froides et salles de préparation. Trois personnes sont mises au chômage technique.