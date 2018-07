Un homme et une femme ont péri dans l'incendie de leur maison, ce vendredi 27 juillet, à Aire-sur-la-Lys dans le Pas-de-Calais.

Aire-sur-la-Lys, France

Deux personnes sont décédées ce vendredi matin dans l'incendie de leur maison à Aire-sur-la-Lys. Le drame s'est déroulé au niveau de la rue pasteur, dans le nord de la commune. Les pompiers sont intervenus peu avant 6 heures et ont découvert deux corps inanimés, un homme et une femme. Les deux victimes sont décédées sur place avant l'arrivée des secours. On ne connait pas encore l'origine du feu.