Pas-de-Calais: deux policiers auraient fait main basse sur des armes ayant appartenu à l'ETA

Arras, France

L'organisation basque ETA, qui avait renoncé à la lutte armée en 2011, a finalement rendu ses armes en 2018. Certaines devaient être détruites, les autres conservées en vue d'expertise dans le cadre d'affaires non élucidées.

En septembre dernier, une information anonyme arrivait aux responsables du déminage qui évoquait un stockage illégal d'armes et mettant en cause des fonctionnaires du centre d'Arras qui intervient dans toute la région. L'enquête confiée au SRPJ de Lille et à l'IGPN a finalement conduit le parquet d'Arras à renvoyer l'un des deux policiers confondus devant le tribunal correctionnel, le second qui aurait reconnu les faits devait faire l'objet d'une procédure de "plaider-coupable".

Il ne s'agirait pas d'un trafic

Les armes détournées étaient stockées dans un local du centre de déminage arrageois. L'une des caméras de vidéosurveillance du centre a été détruite, comme par hasard, mais une autre caméra a finalement permis l'identification des auteurs présumés de ce détournement.

Pour leur défense, les deux fonctionnaires de police ont mis en avant leur passion pour les armes. Une explication qui semble avoir convaincu la justice qui évoque un "détournement de scellés" mais aucun réel trafic.