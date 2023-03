Pas-de-Calais : l'homme suspecté d'avoir tué son ex-compagne à Béthune mis en examen et écroué

Le suspect a été mis en examen et écroué.

L'homme de 52 ans suspecté d'avoir tué jeudi son ex-compagne de 48 ans en s'introduisant chez elle à Béthune a été mis en examen ce samedi pour meurtre aggravé et écroué, a annoncé ce samedi le parquet. Une information judiciaire a été ouverte pour "meurtre par personne ayant été le conjoint ou le concubin de la victime" et le suspect a été mis en examen puis placé en détention provisoire, indique dans un communiqué le procureur adjoint de Béthune, Guillaume Dupont.

ⓘ Publicité

En garde à vue, l'homme a reconnu "s'être introduit dans le domicile de la victime au cours de la nuit par une porte non verrouillée et lui avoir porté plusieurs coups de couteau", avait détaillé vendredi le parquet. La victime avait déposé plainte le 21 février contre lui pour des faits de menaces de mort. Cette plainte était "en cours de traitement". Le quinquagénaire n'était pas connu des services de police et "ne présente aucun antécédent judiciaire relatif à des faits de violences par conjoint", selon le parquet.

Les secours étaient intervenus jeudi à 05H30 dans l'appartement de la victime après l'appel d'un voisin. La victime, décédée sur place, "présentait des traces de coups, probablement portés à l'aide d'une arme blanche", a-t-il précisé. Le mis en cause avait été interpellé quelques minutes plus tard, à 05H45 "au volant de sa voiture alors qu'il regagnait son domicile".