Rien qu’au Touquet, 50 CRS sont positionnés pour la surveillance de la ville. Et sur l’ensemble du littoral du Pas-de-Calais, 90 gendarmes issues des brigades de l’intérieur des terres ou de la réserve sont déployés, en plus des militaires de l’opération sentinelle.

Des gendarmes qui sont aussi à cheval, comme à Hardelot et au Cap Gris-nez. Et c’est un vrai plus, explique le Chef Trancart, de la garde républicaine : "la hauteur joue énormément, ne serait-ce que sur une surveillance de parking, pour éviter les vols à la roulotte. Là vous êtes au-dessus des toits des véhicules ; non seulement vous voyez mieux, mais en plus vous pouvez couvrir une grande distance plus rapidement qu'à pied.

Dans un lotissement résidentiel, avec une voiture, vous êtes gênés par les haies, avec les chevaux, vous voyez au-dessus. Chef Trancart.

Les pompiers du Pas-de-Calais adaptent également leur dispositif, comme au Touquet, où un poste de secours avancé est créé durant l’été à l’aéroport.