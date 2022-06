Pas-de-Calais : soupçonné d'avoir tué ses fils à Vaudricourt, un père se suicide en prison

Ses deux fils de 4 et 7 ans ont été découverts morts en mars dernier dans une voiture qu'il est soupçonné d'avoir incendiée à Vaudricourt, près de Béthune. Leur père s'est suicidé en prison dans la nuit de mardi à mercredi.

Trois mois et demi après la mort d'Achille et César, 7 et 5 ans, à Vaudricourt, près de Béthune, leur père s'est suicidé en prison, dans la nuit de mardi à mercredi. Il était mis en examen pour assassinats, soupçonné d'avoir mis le feu à la voiture où se trouvaient les enfants.

Découvert à proximité de la voiture incendiée

A l'époque des faits, le père avait la garde de ses fils pour le week-end et devait les emmener à l'école. Lors de l'incendie, il avait été découvert à proximité du véhicule, grièvement blessé. L'homme a été hospitalisé, et le 3 mai, l'amélioration de son état de santé a permis son placement en garde à vue.

Il n'y aura donc pas de procès

Il a ensuite été incarcéré au sein de l’unité psychiatrique du centre pénitentiaire de Sequedin, où son corps sans vie a été retrouvé. Avec sa mort, les poursuites vont donc s'éteindre, il n'y aura pas de procès. La mère des deux garçons avait demandé la garde exclusive des enfants, mais son ex-compagnon avait obtenu en référé un droit de garde pour le week-end. Une audience du juge aux affaires familiales devait avoir lieu en juin.