Début janvier, la police du Pas-de-Calais mettait la main sur un véritable trésor dans une maison de Fouquières-lès-Lens. Des dizaines d'objets provenant de cambriolages perpétrés dans les Hauts-de-France et en Bretagne. La police est à la recherche des victimes et a publié les photos des objets.

Un appel à témoin pour retrouver les propriétaires de plus de 450 objets volés dans le Nord et en Bretagne

Après leur découverte d'un butin inhabituel début janvier, les policiers du Pas-de-Calais sont désormais à la recherche des victimes d'un groupe de cambrioleurs. Tout commence il y a deux semaines, quand une brigade lensoise met la main sur un véritable trésor dans une maison de Fouquières-lès-Lens.

Des dizaines d'objets en tout genre, des montres, des trottinettes, des vélos, des téléphones, des pièces de monnaie ou encore des statues, sont retrouvés cachés dans des sacs, entassés dans cette maison. Toute cette marchandise est issue d'une série de cambriolages, perpétrés par un groupe de cambrioleurs des pays de l'Est, qui opéraient dans toute la France, et notamment dans les Hauts-de-France et en Bretagne. Quatre suspects avaient été repérés, et laissés libres le temps des investigations.

Plus de 450 objets volés

Une enquête a été ouverte par le parquet de Béthune, qui a donné son accord pour lancer un appel à témoin pour retrouver les propriétaires de ces objets et remonter le fil de ces séries de vol. La tâche est immense, plus de 450 objets ont été retrouvés. La police a publié ce mercredi les photos de toute cette marchandise. Plus de 13 publications ont été postées le réseau social Facebook.

Certains objets laissent penser à des cambriolages anciens, notamment des jeux vidéos de la console Play Station 2, qui remonte à 2008 pour un jeu de simulation de football, et même 2005 pour un jeu de rugby.

Si ces objets reviennent à la mémoire de leurs propriétaires, ces derniers sont invités à contacter les policiers à l'adresse suivante : dsp62-cambriolages@interieur.gouv.fr.