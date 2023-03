Pas-de-Calais : un bébé retrouvé mort dans une voiture en feu à Berlencourt-le-Cauroy

Ce mercredi 29 mars, un bébé est décédé dans un feu de voiture à Berlencourt-Le-Cauroy, dans le Pas-de-Calais. Les pompiers ont été appelés à 15h55 pour un feu de voiture sur la rue du Marais située près du fleuve de la Canche.

ⓘ Publicité

Des parents sous le choc transportés à l'hôpital

Une quinzaine de sapeurs pompiers ont été mobilisés sur place pour éteindre le feu et extraire le corps sans vie. La voiture était totalement embrasée. La mère et le père, respectivement âgés de 24 et 26 ans ont tous les deux été transportés, sous le choc, au CHR d'Arras. Les parents ne montraient pas de signes de brûlures selon les pompiers. La gendarmerie d'Avesnes-le-Comte est intervenue sur place.