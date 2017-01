Pas-de-Calais : un détenu en tue un autre à la prison de Vendin-le-Vieil

Un détenu a été tué par un autre détenu ce lundi à la prison de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais, a confirmé l'administration pénitentiaire.

Un détenu a été tué par un autre détenu ce lundi à la prison de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais. L'information été confirmée par l'administration pénitentiaire mais pour l'instant, la plus grande discrétion entoure cette affaire.

Aucune information sur les circonstances du drame n'a encore filtré. On sait juste que les faits se seraient produits en tout début d'après midi, vers 14h, et qu'un détenu a été tué, apparemment dans une cellule. Deux de ses co-détenus seraient en cause. Mais c'est tout ce que l'on sait pour le moment.

Une prison haute sécurité

La prison de Vendin-le-Vieil est assez récente. Il s'agit d'un établissement de haute sécurité qui peut accueillir environ 230 détenus. La prison a été conçue pour les personnes violentes ou condamnées à de longues peines. Elle a accueilli ses premiers détenus en mars 2015.

Depuis sa mise en service, la prison de Vendin-le-Vieil a connu plusieurs incidents, dont deux prises d'otages. La première en septembre 2015. Un détenu avait retenu le directeur adjoint du centre pénitentiaire sous la menace d'un couteau pendant trois heures. La deuxième prise d'otage remonte à juillet 2016. Deux détenus avaient retenu dans une cellule un surveillant sous la menace d'une fourchette taillée.