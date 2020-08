Pas-de-Calais : un homme meurt écrasé par un poids-lourd, le conducteur en fuite

Le choc s'est produit ce mardi 4 août, à 4h20 du matin, route de Lens, à Harnes. Un poids-lourd percute un homme de 54 ans, sous les yeux de son fils de 18 ans qui l'accompagne. Le conducteur a pris la fuite.

Mort sous les yeux de son fils

A l'arrivée des secours, la victime était déjà en arrêt cardio-respiratoire, son décès a été constaté peu de temps après. Le fils, très choqué, a été prise en charge par les pompiers et devait être entendu par les policiers pour avoir des précisions sur les circonstances du drame et identifier le camion responsable du drame.

La victime à la poursuite du chauffard

Selon les premiers éléments de l'enquête, la victime était en fait à la poursuite du chauffard. Vers 4h du matin, ce père de famille est réveillé par des bruits extérieurs, dans sa maison, route de Lens. Il sort et constate qu'un camion a dégradé des véhicules ainsi que la clôture de la maison.

Il monte alors dans sa voiture avec son fils de 18 ans et tous les deux se lancent à la poursuite du camion. Ils le retrouvent un peu plus loin. Le père sort, se positionne devant la cabine du chauffard qui accélère et l'écrase, sous les yeux de son fils. Le conducteur qui a pris la fuite est donc recherché par la police.