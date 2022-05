Pas-de-Calais : une entreprise perçoit 3 millions d'euros avec des fausses formations, une interpellation

Une dirigeante d'entreprise spécialisée dans les formations en informatique a été interpellée le 25 avril, révèle ce mercredi le parquet du Pas-de-Calais. Son entreprise aurait perçu plus de 3 millions d'euros en proposant de fausses formations rémunérées par le compte personnel de formation.

L'entreprise du Pas-de-Calais aurait perçu plus de trois millions d'euros en proposant de fausses formations.

C'est une nouvelle forme d'arnaque au compte personnel de formation (CPF). Le 27 avril, une cheffe d'entreprise du Pas-de-Calais a été interpellée, apprend-t-on ce mercredi. Sa société spécialisée dans les formations en informatique et bureautique est soupçonnée d'avoir perçu en 2020 et 2021 plus de 3 millions d'euros en proposant de fausses formations.

Des cadeaux offerts aux salariés inscrits

L'entreprise mise en cause a été créée fin 2019. Elle se lance alors dans la formation de salariés dans le cadre du CPF. Des formations en informatique et bureautique sont donc proposées sans qu'elles n'aient jamais lieu, "à de rares exceptions", précise le procureur de la République de Saint-Omer.

Pour attirer des salariés devant être formés, l'entreprise met en place un système de parrainage et de cadeaux comme des téléphones portables, des tablettes et même parfois des ordinateurs portables. En contrepartie, il leur suffit d'émarger une feuille de présence pour une formation qui n'existe pas. "Attirés par ces cadeaux, les salariés auraient rendu possible la vaste escroquerie réalisée par la société de formation", explique le procureur.

Jugement en juin

Durant deux ans, la Caisse des dépôts et consignations (CDC) qui s'occupe de rémunérer les sociétés formatrices, finance cette entreprise pour un montant supérieur à 3 millions d'euros. La dirigeante aurait bénéficié personnellement de plus de 300.000 euros grâce à cette arnaque. Des saisies à hauteur de 700.000 euros ont été réalisées "dans le patrimoine de la société et dans le patrimoine personnel de la dirigeante", poursuit le procureur.

La personne morale ainsi que la dirigeante seront jugées le 21 juin devant le tribunal de Saint-Omer. La dirigeante encourt 5 ans de prison et 375.000 euros d'amende.