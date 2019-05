Pas-de-Calais : une femme enceinte fait une fausse couche après la contamination de son bébé à la listériose

Pas-de-Calais, France

C'est le deuxième cas en France en deux mois. Après la mort d'une femme dans l'Yonne, début mai, l'Agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-France annonce, ce mardi, qu'un bébé est mort in utero (dans le ventre de sa mère) en avril dernier, dans le Pas-de-Calais. Le fœtus était contaminé à la listériose, une maladie qui peut s'avérer mortelle, surtout chez l'enfant.

Y a-t-il un lien avec la consommation de fromage au lait cru ?

Dans l'Yonne, les autorités sanitaires ont fait le lien entre la listériose et la consommation d'un fromage au lait cru du producteur Fromagère de la Brie. Le 10 avril dernier, les ministères de la Santé et de l'Agriculture avaient annoncé le rappel de crèmes et fromages fabriqués par cette société de Seine-et-Marne.

Dans le cas de la fausse couche de la maman nordiste, les autorités sanitaires ne peuvent pas encore faire de lien avec la consommation de fromage au lait cru. Toutefois, la Direction départementale de la protection de la population (DDPP) du Pas-de-Calais, confirme qu'un rappel des produits Fromagère de la Brie a aussi été ordonné, le mois dernier.