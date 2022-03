Pas-de-Calais : une mère de 90 ans et son fils de 58 ans meurent dans leur maison à Éperlecques

Il est 8 heures du matin ce samedi lorsque l'aide-soignante se dirige vers la maison, rue du Mitan à Éperlecques, au nord de Saint-Omer (Pas-de-Calais). Les volets sont fermés, personne ne répond à la porte. Elle appelle les secours tandis qu'un voisin enfonce la porte. Un nuage de fumée s'échappe. A l'intérieur de la maison, un homme de 58 ans est retrouvé mort. Sa mère de 90 ans, est inconsciente, en arrêt cardio-respiratoire à ses côtés. "La situation n'était pas habituelle, car les volets étaient toujours ouverts tôt le matin", explique Laurent Denis, le maire de la commune.

La piste d'une intoxication au monoxyde de carbone privilégiée

Une fois sur place, les secours n'ont pas pu réanimer la mère de 90 ans. La piste d'une intoxication au monoxyde de carbone est privilégiée par les enquêteurs. "Ils habitaient dans la commune depuis plus de 60 ans, ajoute Laurent Denis, qui s'est rendu sur place. Je la connaissais bien, et je connaissais aussi son fils, sa belle-fille, ses enfants et ses arrière-petits-enfants. C'est très dur pour eux."