Pas de caméras-piétons pour les pompiers en Mayenne, mais des plaintes déposées systématiquement en cas d'agression

Département Mayenne, France

C'est l'une des mesures mises en oeuvre pour tenter de lutter contre les agressions physiques et verbales envers les pompiers. Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a lancé ce jeudi l'expérimentation de caméras-piétons. "Un outil de prévention et un outil de fermeté" selon le ministre.

Près de 1300 agressions physiques ou verbales en 2019 en France

Près de 1300 agressions physiques ou verbales ont été répertoriées depuis le début de l'année en France, pour 10.000 interventions quotidiennes. L'expérimentation de ces caméras-piétons concerne les pompiers de Paris et du Val-d'Oise. Les Sdis de Loire-Atlantique et du Maine-et-Loire sont également candidats, pas encore celui de la Mayenne, mais le Service départemental d'incendie et de secours va suivre l'expérimentation de près.

Il faut dire que la Mayenne est encore préservée par rapport à d'autres département. Mais les incivilités et les agressions contre les pompiers sont en hausse ces dernières années : dix plaintes déposées en 2017, deux fois plus qu'en 2014. Depuis le début de l'année, six cas ont été recensés en Mayenne. "On a une seule agression physique relevée, sans ITT, interruption temporaire de travail, des agressions verbales, des insultes. Comparé aux 15 000 interventions par an, ça reste quelque chose de mineur", explique le capitaine Damien Breny, du service départemental d'incendie et de secours de la Mayenne. Malgré tout, à chaque fois les pompiers portent plainte ou déposent une main courante.

"Cette mesure ne résoudra pas à elle seule la situation insensée que l'on connaît"

Dépôt de plainte systématique, expérimentation de caméras-piétons dans certains départements. Evidemment ce ne sera pas suffisant selon Olivier Richefou, président du conseil départemental de la Mayenne, à la tête de la conférence nationale des services d'incendies et de secours. "Le retour d'expérience de la police a montré qu'il y avait un caractère dissuasif aux caméras. Les images étant enregistrées, l'auteur est identifié, et cela facilite le travail de la justice. Ça ne règle pas toutes les questions d'incivilité, mais ça permet de les diminuer. Cette mesure, à elle seule ne résoudra pas la situation insensée que l'on connaît, où des gens agressent les sapeurs-pompiers, c'est le monde à l'envers".

"Des gens agressent les sapeurs-pompiers, c'est le monde à l'envers"

Pour Olivier Richefou, il faut aussi mieux former les pompiers aux situations dangereuses, avec des formations sur la prise en charge psychologique. Et mettre en place des plateformes départementales de traitement de l'alerte, pour réunir dans un même lieu le SAMU, les pompiers, mais aussi la police. Cela permettrait d'identifier les situations à risques, et les policiers pourraient accompagner plus souvent les pompiers, si cela est nécessaire.

De son côté, le président du premier syndicat de pompiers professionnels estime que les caméras-piétons ne serviront à rien. "C'est un leurre", selon André Goretti.