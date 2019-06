Chaud, oui, mais pas de canicule la semaine prochaine au Pays basque

Selon Météo France, un pic de chaleur sera atteint mercredi prochain au Pays Basque. Le thermomètre devrait grimper jusqu'à 35-36 degrés dans les terres. En revanche, les températures seront plus clémentes sur la côte.

Pays Basque, France

Il ne devrait pas y avoir de canicule la semaine prochaine au Pays basque. Selon Météo-France, un pic de chaleur sera atteint mercredi prochain. Le thermomètre devrait grimper jusqu'à 35-36 degrés dans les terres. 30 degrés sur la côte.

En revanche, la température nocturne se situera en dessous des 20 degrés. Et donc pas de canicule. Un épisode caniculaire doit se prolonger trois jours durant avec une température nocturne au delà des 20 degrés et plus de 33 degrés en journée.

A Saint Jean de Luz © Radio France - Stéphane Claverie

L'épisode de chaleur démarre dimanche au Pays Basque

Au Pays Basque, la vague de chaleur devrait démarrer dimanche (avec 30 à 31 degrés dans les terres, 25-26 degrés sur la côte). Les températures augmenteront lundi et surtout mardi pour culminer mercredi.

Ensuite, Météo-France indique que le temps devrait devenir instable à partir de jeudi. Toutefois, sur ce point, l'indice de fiabilité n'est que de 2 sur 5 précisent les ingénieurs prévisionnistes de la météo.