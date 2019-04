Pas de ceinture, trop de passagers dans la voiture : l'enquête après l'accident grave sur l'A81 à Brains-sur-Gée

Une voiture transportant six personnes a fait une sortie de route au niveau de Brains-sur-Gée, dans le sens Le Mans-Rennes sur l'A81 ce lundi soir. Tous sont blessés dont deux jeunes enfants, très gravement touchés. Les passagers étaient trop nombreux, certains n'étaient pas correctement attachés.

Brains-sur-Gée, France

Deux jeunes enfants dont le pronostic vital est engagé, leur mère gravement blessée et trois autres personnes plus légèrement touchées. C'est le lourd bilan de l'accident de lundi soir sur l'A81. Une voiture a fait une sortie de route à hauteur de Brains-sur-Gée, dans le sens Le Mans-Rennes. D'après nos informations, le nourrisson de deux mois et l'enfant de deux ans n'étaient pas correctement ou pas du tout attachés. Les enquêteurs confirment par ailleurs la surcharge de cette Nissan immatriculée en Ille-et-Vilaine : les occupants étaient trop nombreux par rapport à la taille de la voiture. Pour le reste, les gendarmes préfèrent rester discrets car ils n'ont pas encore interrogé les parents, sous le choc, après l'hospitalisation des deux enfants.

Les causes de la sortie de route restent pour l'instant indéterminée

Au-delà de ces infractions portant sur les ceintures de sécurité et le nombre de passagers, les enquêteurs vont devoir déterminer ce qui a causé la sortie de route. Pourquoi la voiture s'est retrouvée en contrebas, dans le talus. Les gendarmes vont s'intéresser au conducteur : son attention a-t-elle été détournée? avait-il trop bu? avait-il consommé des stupéfiants? Ils vont aussi examiner l'état de la voiture. Estimer la vitesse à laquelle elle roulait. Et vérifier s'il y avait ou non à ce moment là une gêne à la circulation.