Pas de centre de rétention (CRA) à la Trinité : le maire se félicite de la mobilisation

"C'est une grande satisfaction" assure à France Bleu Azur le maire de la Trinité près de Nice. Ladislas Polski remercie " tous ceux qui se sont mobilisés : les habitants via une pétition et grâce aux interventions du maire et président de la Métropole de Nice Christian Estrosi et du député Philippe Pradal (Horizons)."

"Je remercie le Ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui a été sensible aux arguments que j'ai développés. Nous sommes dans une zone de sécurité prioritaire et nous cherchons d'abord à obtenir l'installation d'une caserne de gendarmerie". "La raison l'emporte".

Le maire de cette commune au nord de Nice s'oppose à ce projet d'une structure prévue pour accueillir une centaine d'étrangers en situation irrégulière.