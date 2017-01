Pas de chauffage à la cité judiciaire de Nancy : les personnels grelottent

La cité judiciaire de Nancy est en chantier depuis le mois de septembre nécessitant de couper les chaudières mais certains travaux comme la dépose des baies vitrées ont pris du retard et sont effectués durant la période de grand froid. Résultat : dans certains bureaux il ne fait pas plus de 9 degré

La cité judiciaire n’avait vraiment pas besoin de ça ! Aux difficultés financières déjà bien connues de tous les justiciables, viennent s’ajouter des problèmes liés aux travaux, pourtant nécessaires au bon fonctionnement de l’institution.

Il n'y a que la justice qui puisse se permettre d'être au-dessus des lois

« Tout a commencé au mois de septembre dernier » raconte Maurice Schreyer du syndicat CDFT Justice « Il fallait absolument refaire l’étanchéité du dernier étage car tout le bâtiment prenait l’eau mais les travaux qui devait démarrer au mois de juillet n’ont débuté n’ont qu’au mois de septembre, ce qui nécessitait le changement de chaudière et de toutes les baies vitrées, ce qui fait que les collègues du troisième n’ont pas de chauffage depuis 4 mois et ce n’est que jeudi et vendredi dernier, les deux jours les plus froid de l’année que les baies vitrées ont été déposées, certains collègues ont tenté d’utiliser des radiateurs d’appoint mais le circuit électrique disjoncte régulièrement. N’importe quelle entreprise qui travaillerait dans ces conditions aurait des problèmes avec la justice. Il n’y a que la justice qui puisse se permettre d’être au-dessus des lois »

Certains travaillent avec leur manteau, leur bonnet et leurs mitaines

Résultat : les locaux sont exposés au vent et au froid et on grelotte à tous les étages. « Ce matin, jour de rentrée solennelle, les chefs de juridiction ont relevé 9 degrés dans certains bureaux » témoigne Francine Crociati de l’UNSA Justice « Certains travaillent avec leur manteau, leur bonnet et leurs mitaines mais d’autres ont été autorisé à rester chez eux, ne sont là que ceux qui ont des obligations » ajoute-t-elle

on pense aux personnes qui attendent pour être jugées

La situation est moins délicate au sous-sol où se trouvent les salles d’audience mais les conditions sont tout de même difficiles, avocats et magistrats sont obligés de garder leur manteaux sous leur robe noire se plaint Stéphane Massé, avocat au barreau de Nancy « les salles d’audience sont fraiches, ce qui pose une difficulté compte tenue de la durée des audiences et on pense aux personnes qui attendent pour être jugées et aux magistrats. Certaines audiences peuvent se terminer à 19 h ou 20 h. Ce ne sont pas des conditions satisfaisantes pour ceux qui vont devoir prendre une décision »

Les travaux se poursuivent et devraient se terminer bientôt mais d’ici là, chacun devra garder son manteau et son écharpe s’il ne veut pas attraper froid à la cité judiciaire.