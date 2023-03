Pas de colis piégé au Jardiland de La Flèche, l'auteur du canular recherché

Il s'agissait vraisemblablement d'un canular. Ce mardi 21 mars, le magasin Jardiland de La Flèche, zone de la Monnerie, a pu rouvrir normalement après avoir été évacué et fermé durant cinq heures la veille , suite à une alerte à la bombe. Jusqu'à 22 heures, les gendarmes ont passé les réserves de l'enseigne au peigne fin sans succès. Avant de conclure qu'il n'y avait aucun produit ni engin explosif.

C'est en milieu d'après-midi, lundi, que l'alerte a été donnée. Un coup de fil anonyme passé à la gérante annonçait qu'une bombe avait été déposée dans les réserves du magasin. Aussitôt prévenue, la gendarmerie est arrivée sur place vers 16h. Le magasin a été évacué, tout comme une poignée d'enseignes situées autour : Aldi, But, La Générale d'optique, etc.

Une fouille délicate dans un environnement complexe

Contraints d'opérer dans une zone pleine de matériel et donc "complexe à fouiller", les gendarmes ont d'abord procédé à une minutieuse inspection visuelle du lieu, sans rien découvrir. À 21 h, un chien du peloton de sûreté maritime et portuaire (PSMP) de Saint-Nazaire a été dépêché sur place pour procéder à une inspection olfactive pendant une bonne heure. Habitué aux environnements complexes pollués par des odeurs diverses et entraîné à détecter la majorité des explosifs connus, il n'a rien reniflé non plus... Le dispositif a donc été levé vers 22 h.

Ce mardi, le magasin a pu rouvrir et fonctionne normalement. Une enquête a été ouverte pour tenter d'identifier l'auteur du coup de fil de ce canular, qui a mobilisé des moyens de gendarmerie pendant plusieurs heures. Et contraint plusieurs magasins à fermer pendant environ trois heures. Un préjudice que la justice pourra prendre en compte en cas de poursuites.