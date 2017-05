Pas de condamnation pour diffamation d'un opposant au maire FN d'Hayange

Ni procès ni condamnation pour le président de l'association Hayange Plus Belle Ma Ville, opposé au maire FN d'Hayange et mis en examen pour diffamation, après avoir qualifié Fabien Engelmann d"apprenti-dictateur". Le délai pour examiner l'affaire est prescrit, suite à une erreur de renvoi.

Au tribunal correctionnel de Thionville, le président de l'association "Hayange plus Belle ma Ville" opposé au maire FN, est ressorti libre et sans condamnation ce mardi après-midi. Gilles Wobedo avait été mis en examen il y a un an, en mars 2016, pour diffamation, après avoir traité le maire frontiste d'Hayange Fabien Engelmann d'"apprenti-dictateur" sur la page Facebook de son association. Entouré d'une quarantaine de soutiens, il a appris que son affaire était prescrite, suite à une erreur de notification du renvoi de l'affaire.

"Notre liberté d'expression est confortée"

L'affaire a été reportée 4 fois et une erreur a été commise dans son renvoi en janvier dernier. Au regard du droit de la presse, le délai de moins de 3 mois pour examiner l'affaire a été dépassé, elle est donc prescrite, a constaté le tribunal ce mardi. Il n'y a plus ni procès ni condamnation: les membres d'Hayange Plus belle ma ville applaudissent à la sortie de l'audience. "Notre liberté d'expression est confortée" pour leur président, Gilles Wobedo.

Son avocate, Raquel Garrido, qui est aussi celle de Jean-Luc Mélenchon, assure que sur le fond, une injure est tolérée dans le cadre du débat politique: "C'est protégé par la Cour européenne des droits de l'homme", précise-t-elle. C'est comme ça que Marine Le Pen a perdu son procès contre Jean-Luc Mélenchon qui l'avait traité de fasciste, dans la précédente campagne présidentielle, en 2011.

"Il n'y a simplement plus de procès", a commenté de son côté l'avocat de Fabien Engelmann. Le maire d'Hayange ne s'est pas présenté à l'audience.