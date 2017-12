Pas de cours au lycée Gustave Flaubert de Rouen : il n'y a plus d'eau pour les repas et les toilettes

Une canalisation d'eau a rompu jeudi soir au lycée Gustave Flaubert de Rouen. Conséquence : les élèves sont restés chez eux ce vendredi et encore samedi.

C'était en plein conseil d'administration ce jeudi soir aux environs de 20h : une canalisation d'eau explose. Elle avait été réparée cet été mais elle n'a pas tenu indique-t-on dans l'établissement. Conséquence : le vide sanitaire se remplit "telle une piscine" indique le proviseur Jean Marc Guérard. Heureusement, il n'y a rien dans ce vide sanitaire, même pas d'archives. Le problème c'est qu'il n'y a plus d'eau dans l'établissement. Pas possible de garder les internes, pas possible de préparer des repas pour 1800 lycéens et pas possible d'aller aux toilettes : "Vous imaginez les problèmes de toilettes pour 2400 élèves, c'est phénoménal " précise Jean-Marc Guérard.

Les familles ont été prévenues par SMS. Un message a également été posté sur le site de l'établissement.

Des réparations ont débuté ce vendredi matin. Un test sera effectué samedi midi pour savoir si la canalisation tient bien le coup. Reprise des cours prévue lundi.