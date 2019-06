Saint-Etienne : sans permis ni assurance, elle provoque un accident et frappe une automobiliste

Saint-Étienne, France

Au départ un choc frontal entre deux véhicules dans le quartier Solaure. Dans l'un d'eux une femme de 48 ans qui souffrira de douleurs cervicales et dans l'autre une femme de 20 ans. Le ton serait monté et la plus jeune aurait frappé l'autre conductrice. Problème : elle n'était pas vraiment droite dans ses bottes puisqu'elle n'avait pas de permis, pas d'assurance pour sa voiture et ces pneus étaient lisses.