Le maire de Carpentras ne met pas le drapeau tricolore en berne car "Elisabeth II n'était pas la reine de la France". D'autres maires de Vaucluse hésitent. Le président de la région PACA pointe les "as de la polémique".

Emmanuel Macron et Elisabeth Borne demandent de mettre en berne les drapeaux sur les mairies le 19 septembre le jour des obsèques de la reine Elisabeth II. En Vaucluse, certains maires ont déjà mis le drapeau tricolore en berne. D'autres ne le feront pas. Le maire de Carpentras explique qu'Elisabeth II n'était pas la reine de la France. Pour d'autres élus, la question est sensible : ils se donnent quelques jours pour réfléchir avec leurs adjoints.

Pas de drapeau en berne à Carpentras car "ce n'était la reine de la France"

A Carpentras, le maire ne veut pas s'exprimer publiquement sur ce drapeau qui ne sera pas en berne lundi. Serge Andrieu a quand même lâché à son équipe qu'Elisabeth II, "ce n'est pas la reine de la France". Donc le drapeau tricolore flottera en haut de son mat sur la mairie le 19 septembre, jour des obsèques de la reine d'Angleterre. Le maire de Carpentras ajoute : "il n'y a jamais eu de demandes pour le décès d'autres chefs d'Etat étrangers".

L'association des maires de Vaucluse ne prend pas position et écarte le sujet sensible en expliquant que c'est pas son rôle de se prononcer. Pour l'association des maires ruraux, même embarras : c'est à chaque maire de prendre position. Une demie douzaine de ces maires de petites communes ne mettra pas le drapeau en berne. Les autres sont embêtés et s'interrogent : "mettre le drapeau en berne, est-ce que ce n'est pas saluer une monarchie alors que nous sommes en république ?" Les maires se donnent quelques jours pour en débattre avec leurs adjoints.

Chef d'Etat, donc drapeau en berne

A Cavaillon, le débat est tranché : "c'est un chef d'Etat, donc drapeau en berne" indique la mairie. A Bollène, le drapeau sera en berne. A l'Isle sur la Sorgue ou Pertuis, il l'est déjà et le restera jusqu'à lundi. A Camaret aussi drapeau en berne, la commune Rassemblement National explique que "ça ne veut pas dire qu'on est monarchiste ou anti-républicain".

Renaud Muselier le président de la région veut faire taire tout ceux qui s'interroge sur drapeau en berne ou pas. Il regrette sur les réseaux sociaux : "en France, on n’a pas de pétrole, mais on a des as de la polémique !" Au département de Vaucluse, la question est tranchée, le drapeau tricolore est déjà en berne, attachée à sa hampe par un ruban noir.

Drapeaux en berne au fronton du conseil départemental de Vaucluse © Radio France - Philippe Paupert

Les drapeaux de la mairie d'Avignon ne sont pas en berne © Radio France - Philippe Paupert