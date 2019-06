"Pas de faute mais des dysfonctionnements". Le rapport de l'ARS dévoilé après la mort d'un bébé in utero dans le Diois

L'Agence Régionale de Santé révèle les conclusions de l'enquête administrative sur la mort d'un bébé in utero, à l'hôpital de Die (Drôme), le 18 février dernier.

Drôme - France

Le 18 février dernier, une habitante de Châtillon-en-Diois, enceinte de 8 mois, est prise en charge par les pompiers et transportées aux urgences de Die. Un hélicoptère du Samu décolle de Valence avec une sage-femme à bord. Une fois sur place, le monitoring montre que le cœur du bébé ne bat plus. La parturiente est alors transportée par les airs à Montélimar où elle accouche de son petit garçon, décédé.

La maternité de Die aurait-elle permis de sauver l'enfant?

Ce drame intervient un peu plus d'un an après la fermeture de la maternité de Die, transformée en centre périnatal de proximité. Le père du bébé est persuadé que son enfant aurait eu plus de chance si la maternité était restée ouverte.

C'est dans ce contexte qu'était menée une enquête administrative, pour déterminer les circonstances de la mort du bébé, et examiner la prise en charge de la femme enceinte.

Grossesse à risque

Les agents de l'Agence Régionale de Santé, missionnés par le directeur, ont passé trois jours à Die, Valence et Montélimar, ils ont rencontré une vingtaine de professionnels impliqués dans ce dossier. Ils ont étudié l'ensemble de la prise en charge de la grossesse de la patiente, du début, jusqu'à l'accouchement dramatique. Une grossesse à risque. Dans ce type de pathologie, peu fréquente, le risque de mortalité fœtale est d'environ 40% (c'est plus que le taux de mortalité en cas d'infarctus).

Aucune faute n'a été identifiée dans cette prise en charge. Mais les choses auraient pu se passer différemment, selon le rapport.

Le dispositif pas vraiment suivi

Depuis la fermeture de la maternité de Die, un dispositif est mis en place pour le suivi des patientes enceintes (notamment en cas de grossesse à risque) entre le centre périnatal de Die et le centre hospitalier de Valence. Hors, il ne semble pas avoir été très bien suivi.

Par ailleurs, la famille a eu recours à un nombre importants de professionnels (médecins, échographes, sages-femmes, etc.) dans le secteur hospitalier et libéral, sans communication ni coordination entre eux. L'ARS pointe tout de même une mauvaise traçabilité des dossiers médicaux, tant dans le libéral qu'à l'hôpital de Montélimar.

Enfin, il a été démontré un temps trop long pour faire décoller l'hélicoptère du Centre Hospitalier de Valence. Mais "ça n'aurait selon toute vraisemblance rien changé au pronostique du bébé, qui était a priori déjà décédé lorsque le père a appelé les secours", déclare le Dr Jean-Yves Gall, le directeur de l'ARS. Il va tout de même demander un audit sur le fonctionnement et l'organisation du centre 15 au centre hospitalier de Valence.