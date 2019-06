Pas d'alcool pour la fête du bac sur la plage du Moulin Blanc à Brest

Brest, France

Les soirées cartables et leurs débordements... On en connaît sur les plages de Bretagne ! Et ce vendredi soir, les lycéens vont fêter la fin des épreuves du bac, pas toujours dans la modération. "Depuis 2006", rappelle la préfecture, "la plage du Moulin Blanc à Brest/Guipavas est un lieu de rassemblements spontanés." Elle rappelle que de tels rassemblements ont déjà réuni un millier de personnes "en simultané, dont beaucoup de mineurs", souvent très alcoolisés.

Alcool interdit sur la plage

Estimant que cela présente "des risques importants de santé et de sécurité publiques", elle rappelle que plusieurs arrêtés municipaux interdisent la consommation d’alcool sur la plage du Moulin Blanc. La préfecture, elle interdit la détention et le transport d'alcool à proximité de la page dès 16 heures ce vendredi jusqu'à 7 heures ce samedi, idem, pour la soirée du 24 juin et du 5 juillet. Les forces de l'ordre seront postées aux entrées de la plage.

La préfecture rappelle aux commerçants qu'il est interdit de vendre de l'alcool aux mineurs et en appelle à la vigilance des parents.

Mais plusieurs internautes s'émeuvent : "Laissez-les vivre et encadrez. _Ils vont finir 2 km plus loin où le danger sera encore plus grand_" pour l'un, "établir un périmètre sécurisé sur la plage me parait-être une mesure plus sensée", estime une autre.