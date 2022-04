Pas de lâchers de taureaux de combat dans les rues à la Féria de Béziers 2022

L'affiche de la prochaine Féria de Béziers a été dévoilée ce mardi au Théâtre municipal en présence des trois associés de l’empresa Betarra Simon Casas, Sébastien Castella et Olivier Margé. L'évènement perturbé ces deux dernières années à cause de la pandémie aura lieu du 11 au 5 août prochain. Le programme dans les Arènes s'annonce exceptionnel confient les aficionados.

"Jamais les cartels n'auront été aussi riches. Sur le papier, cette Feria 2022 est porteuse de tous les espoirs, pour que le public soit heureux" dixit Simon Casas, codirecteur des Arènes de Béziers (directeur des arènes de Madrid, mais aussi de Nîmes, de Valence).

Quatre corridas, une novillada et une non piquée ainsi que des spectacles équestres et taurins familiaux

Dans les arènes les plus grands noms de la tauromachie du moment seront présents : José Maria Manzanares, Roca Rey, El Juli, Juan Ortega, Pablo Aguado et Lea Vicens et Antonio Ferrera

"C'est un programme incontestablement digne des plus grandes Arènes du monde avec pratiquement toutes les grandes vedettes."

Il y a un an, la nouvelle direction des Arènes envisageait un lâcher de taureaux de combats dans la capitale Biterroise jusqu'aux Arènes comme cela existe à Pampelune en Espagne. Le projet alléchant, jamais réalisé en France, est finalement abandonné. En tout cas pour le moment. "C'est trop compliqué à mettre en place en France" confie Simon Casas à France Bleu Hérault :

"Pampelune est une référence mondiale. D’autres communes le font. Très peu. Ce n'est pas simple à mettre en place. Ça pose des problèmes de sécurité extrême. Il faut que les gens qui courent dans la rue, sachent courir dans la rue. On ne peut pas libérer la rue aux spectateurs avec par exemple des Miura ou quel que soit l’élevage''.

"Nous nous sommes longuement posés la question.''

"On en a débattu avec Monsieur le maire, avec ses collaborateurs, avec mes associés et vraiment il y avait trop de risques à courir. C'est bien beau de se faire plaisir, mais toujours dans le respect de la sécurité et donc même si ça va contre nos intérêts commerciaux, je crois que la raison s’est imposée."

"C'est encore trop tôt pour penser à des lâchers de taureaux dans une ville qui n’est pas vraiment organisée pour cela."

"Si cela n'a pas encore été fait en France, il y a des raisons et je crois qu'il faut être respectueux de toutes les spécificités culturelles de chaque ville taurine. En Espagne, on lâche les taureaux dans la rue à Pampelune. Ce n'est pas le cas à Séville ou Madrid. Chaque région a son originalité, sa particularité. Cela crée un savoir-faire, un comportement collectif."

"On ne peut pas lâcher des taureaux sans réflexion et une prise de responsabilité majeure." - Simon Casas

Avant la pandémie, la fréquentation des arènes était en berne. Un taux de remplissage proche des 60 %. Les arènes peuvent accueillir jusqu'à 13.000 spectateurs. Le pari est donc de séduire un public plus jeune et familial, et faire revenir ceux qui ont boudé ces dernières années les spectacles taurins en proposant par ailleurs des spectacles taurins et équestres (notamment une course camarguaise et des spectacles équestres).

Présentation de la Féria 2022 au Théâtre municipal de Béziers © Radio France - Stéfane Pocher

