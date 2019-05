Pas de placement en détention provisoire de l'anesthésiste de Besançon mis en examen pour 17 nouveaux cas d'empoisonneme

Besançon, France

Au terme d'une très longue journée "marathon" passée au palais de justice de Besançon, où il est arrivé en début de matinée ce jeudi (8h30) sous escorte policière pour y être déferé devant le parquet après 48h de garde à vue au commissariat bisontin, le Docteur Frédéric Péchier a été mis en examen ce jeudi soir vers 21h par les deux juges d'instruction qui l'auditionnaient depuis le début de soirée pour 17 nouveaux cas d'empoisonnements présumés dont 7 mortels à la clinique St-Vincent de Besançon entre octobre 2008 et novembre 2016. L'anesthésiste a ensuite du veiller jusqu'à 3h du matin ce vendredi, le temps des plaidoiries de ses quatre avocats puis du délibéré de la juge des libertés et de la détention, pour apprendre qu'il n'était pas placé en détention provisoire contrairement à la demande du Procureur de la république, Étienne Manteaux, qui avait convoqué une conférence de presse un peu plus tôt dans l'après-midi pour préciser les détails de l'enquête à l'origine de la nouvelle interpellation du Dr Péchier qui encourt la réclusion criminelle à perpétuité pour de tels faits s'ils sont avérés au final.

Frédéric Péchier tombe dans les bras d'une de ses filles après l'annonce du maintien de son contrôle judiciaire

Déjà mis en examen en mars 2017 pour des soupçons d'empoisonnements sur 7 patients - dont 2 cas mortels - de la même clinique , il avait alors déjà évité la case prison en étant placé sous contrôle judiciaire. C'est-à-dire la même décision rendue ce vendredi dans la nuit par la juge des libertés et de la détention : un placement sous contrôle judiciaire assortie cette fois de l'interdiction de paraître à Besançon et dans la commune voisine de Montfaucon où il réside. Frédéric Péchier, qui a aussitôt longuement enlacé une de ses filles présente dans la salle d'audience, va désormais partir vivre dans l'ouest de la France. Soulagés eux aussi, ses avocats, Randall Schwerdorffer et Jean-Yves Leborgne en tête, précisent toutefois être étonnés et contrariés par le timing du procureur dans sa communication aux médias avant même la présentation de leur client aux juges d'instruction.