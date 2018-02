Indre-et-Loire, France

Elles font 24 recommandations pour que les victimes puissent recevoir la meilleure réponse à leur situation. En même temps qu'elles remettaient leur rapport, un sondage* réalisé par l'IFOP pour la Fondation Jean Jaurès rendait public des chiffres très importants sur les agressions à caractère sexuelles dont les femmes se disent victimes.

12% des femmes disent avoir subi un ou plusieurs viols

58% des femmes disent avoir été victimes de comportements déplacés, 50% d'insultes ou de remarques à caractère sexiste et 12% d'un ou plusieurs viols. Une majorité de victimes n'en parlera à personne et ne portera pas plainte.

Pour libérer cette parole, Sophie Auconie préconise dans son rapport parlementaire de faciliter le dépôt de plainte avec des possibilités de signalement à distance ou via internet comme cela existe déjà pour d'autres faits.

Pas de prescription pour les crimes sexuels sur les enfants

Par ailleurs, la Députée du Lochois ne veut aucune prescription pour les crimes sexuels qui touchent les enfants :"On a un ascendant des adultes tellement fort que certains hommes ou femmes doivent avoir passer la cinquantaine pour pouvoir parler de crimes sexuels qu'ils ont subi pendant leur enfance. Un enfant peut aussi avoir un choc traumatique qui fait que ses souvenirs ne reviennent que très ou trop tard. Et la prescription c'est 30 ans plus ses 18 ans, et donc l'auteur ne peut plus être condamné même si il avoue. Pour moi, c'est inadmissible, je suis pour imprescriptibilité pour les faits concernant les enfants"

Les victimes s'autocensurent plutôt que porter plainte

Malgré la libération de la parole via les réseaux sociaux notamment ces derniers mois, très peu de victimes de viols ou d'agressions sexuelles font la démarche de porter plainte, d'abord car certaines sont confrontées à la prescription et beaucoup d'entre elles s'autocensurent pour éviter de faire éclater leur famille ou leur entourage Aude Gruninger-Gouze est avocate au barreau de Tours, pour elle, c'est une affaire de génération :"les générations antérieurs, expliquent qu'elles n'ont pas pu en parler car il n'y avait aucun moyen ni numéro de téléphone ni centre d'aide et que les faits sont prescrits et donc que dénoncer ne changeraient rien aux souffrances qu'elles ont vécues." Pour les femmes de la génération actuelle, "elles ont les moyens d'en parler mais elles n'osent pas le faire notamment quand l'agresseur est dans l'entourage très proche, et elles mesures les conséquences en se disant que ne rien dire est préférable au fait de déclencher un séisme dans leurs vies personnelles."

** Enquête réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 6 au 16 février 2018 sur un échantillon de 2 167 femmes, représentatif de la population féminine âgée de 18 ans et plus. La représentativé de l'échantillon de départ a été assurée par la méthode des quotas (âge, profession de la personne interviewée) après stratification et catégorie d'agglomération.