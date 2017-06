Pas de prison pour l'ambulancier castelroussin poursuivi pour homicide involontaire

L'accident avait marqué les esprits : une ambulance percutée par une voiture sur la rocade de Châteauroux en novembre 2014. Il avait fait deux morts. Le conducteur de l'ambulance a été condamné ce mercredi à six mois de suspension de permis.

Le tribunal correctionnel de Châteauroux jugeait ce mercredi une affaire particulièrement délicate : celle de cet ambulancier responsable d'un accident qui avait fait deux morts fin 2014. La collision entre son véhicule et une Renault Twingo avait eu lieu sur la rocade castelroussine, entre la route de Velles et l'avenue Kennedy. Les expertises ont établi que l'ambulance roulait entre 65 et 75 km/h. La vitesse de la voiture a été estimée à 65 km/h. Les deux personnes présentes à l'arrière du véhicule médicalisé sont décédées des suites de la collision : l'ambulancière, quelques heures après, aux urgences de l'hôpital ; le malade transporté, un homme âgé de 85 ans qui avait été pris en charge pour un malaise, quinze jours plus tard.

Un débat délicat

A l'audience, les débats ont tourné autour d'une question : le conducteur de l'ambulance avait-il pris toutes les précautions nécessaires avant de s'engager au croisement ? Le tribunal l'a déclaré coupable, mais l'a dispensé de peine de prison. Il l'a condamné à une suspension de permis de conduire de six mois. Ce jugement a semblé satisfaire l'ensemble des parties. "Mes clientes ont accueilli favorablement la décision car elles l'estiment juste", indique ainsi Me Catherine Bayard, l'avocate des filles du patient décédé, "elles n'attendaient pas de prison, elles voulaient des réponses à leurs questions, des explications techniques".

Le soulagement du prévenu

Me Marie-Laure Briziou-Henneron, qui défendait le prévenu, parle d'une sanction clémente qui tient compte des circonstances : "c'est une affaire qui est extrêmement difficile pour les victimes, mais également pour lui. Mon client en souffre encore beaucoup, il se trouve dans l'incapacité morale de conduire. J'espère que ce jugement l'aidera à aller mieux". Dans cette affaire, les intérêts civils seront jugés ultérieurement.