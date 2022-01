"Pas de psychose" dit la mairie de Thairé après de possibles tentatives d'enlèvements d'enfants

Ce samedi 22 janvier, la mairie de Thairé, en Charente-Maritime, a relayé "des faits inquiétants de tentatives d'enlèvements d'enfants". Deux plaintes ont été déposées, mais la collectivité comme les gendarmes, en charge du dossier, restent prudents et ne veulent aucunement créer de psychose.

Informer mais ne pas créer de psychose. La mairie de Thairé, commune située en Charente-Maritime près de La Rochelle, apporte des précisions après son post Facebook de ce samedi 22 janvier. Dans celui-ci, elle appelle les parents à la vigilance après "des faits inquiétants de tentatives d'enlèvements d'enfants". La maire, tout comme les gendarmes, restent prudents et ne veulent pas affoler la population. Deux plaintes ont été déposées, deux enfants auraient été abordés d'après la maire, Marie-Gabrielle Chupeau.

Un automobiliste qui s'approche et les incite à monter

"On nous a informés de deux cas, l'un la semaine dernière, le second deux semaines avant", détaille l'élue. Les faits sont similaires : les deux enfants faisaient du vélo, une voiture s'est approchée d'eux, l'automobiliste à ouvert la portière pour les inciter à monter. "A chaque fois c'était le même type de véhicule, indique la maire. Et c'était toujours _en plein jour, en plein centre-bourg_, à midi ou après 17h. L'un des enfants était sorti acheter du pain, l'autre rentrait chez lui après avoir joué."

Les gendarmes sont en train d'enquêter, eux aussi appellent à la vigilance sans pour autant créer de psychose. Les forces de l'ordre expliquent qu'il y a très peu d'éléments pour le moment et qu'il faut vérifier des témoignages venant de très jeunes enfants.

La mairie donne quelques conseils : signaler au plus vite tout fait suspect, alerter les enfants pour qu'ils n'acceptent en aucun cas de monter dans un véhicule inconnu, quel qu’en soit le motif.