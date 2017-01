Pas de ramassage scolaire mardi en Cerdagne-Capcir

La décision a été prise lundi soir par la préfecture des Pyrénées-Orientales, face aux fortes chutes de neige.

Les autocars scolaires ne passeront pas ce mardi dans les villages de Cerdagne et Capcir. La préfecture des Pyrénées-Orientales, en accord avec le Conseil Départemental, a décidé de suspendre tout transport d'écoliers, de collégiens et de lycéens.

La mesure est prise par précaution, vu les prévisions météo, et la quantité de neige tombée ces dernières heures. Les routes sont très enneigées, et la circulation est difficile. Le risque est encore plus grand pour des poids-lourds ou des autocars.

La météo est telle que la sous-préfecture de Prades a aussi demandé la fermeture anticipée des établissements scolaires de Cerdagne, Capcir et Puymorens dès 15h ce lundi. Les élèves ont regagné leurs domiciles un peu plus tôt.