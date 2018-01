Grenoble

Alain Jakubowicz, l'avocat du principal suspect dans l'affaire Maëlys, avait déposé une demande de remise en liberté pour son client le 16 janvier. Les juges d'instruction avaient cinq jours pour rendre leur décision. Jean-Yves Coquillat, procureur de la République de Grenoble, avait tout de suite indiqué qu'il prendrait des réquisitions contre au vu des charges qui pèsent sur Nordhal Lelandais.

Les juges d'instruction se sont prononcés pour le maintien en détention provisoire et ils ont saisi le Juge des Libertés et de la Détention (JLD), comme le veut la procédure, pour trancher. Ce mardi, en début d'après-midi, le JLD s'est prononcé, comme les juges d'instruction le demandaient et dans le sens des réquisitions du Parquet, contre la remise en liberté du suspect.

Son avocat a maintenant dix jours pour faire appel. Joint ce mercredi, Maître Alain Jakubowicz n'a pas souhaité s'exprimer à ce sujet ce mardi.

L'enquête sur la disparition de Maëlys se poursuit

L'instruction se poursuit, indique de son côté Jean-Yves Coquillat, qui ne communiquera que "si des éléments nouveaux intervenaient" dans le dossier. Depuis son arrestation, Nordhal Lelandais, mis en examen pour enlèvement, séquestration et meurtre, nie être impliqué dans la disparition de Maëlys. Il a été placé en détention après la découverte de traces d'ADN de la fillette sur la commande des phares de sa voiture.

Une autre mise en examen

Cet ancien militaire de 34 ans qui habite Domessin en Savoie est mis en examen pour assassinat dans une autre affaire de disparition, celle d'un jeune militaire, le caporal Arthur Noyer, à Chambéry en avril dernier. Le crâne du jeune homme a été découvert le 7 septembre sur le bord d'un chemin à Montmélian et formellement identifié le 18 décembre dernier.

Son avocat n'a pas formulé de demande de remise en liberté dans ce deuxième dossier, ce qui ne veut pas dire qu'il ne le fera pas. La découverte de cette autre affaire de disparition, dans laquelle Nordhal Lelandais est impliqué, remet au jour d'autres affaires non résolues dans les différentes régions où le savoyard a séjourné.