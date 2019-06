Pas de renvoi aux assises de Bordeaux, une mère de famille va devoir répondre du meurtre de sa fille à Barsac en 2015

Bordeaux, France

Il y a un an, le procès avait duré à peine une matinée, avant d'être reporté car l'état psychologique de l'accusée, âgée de 37 ans aujourd'hui, avait été jugée incompatible avec la tenue des débats. Lors de la première audience, la cour d'assises avait acté le report, arguant que l'accusée n'était "pas en capacité de comprendre et de répondre aux questions". La cour avait alors réclamé qu'une "expertise complète" soit réalisée pour préciser son état. Ce qui a été fait depuis, par deux médecins qui ne l'avaient jamais vue jusqu'ici, et qui ont conclu, à son irresponsabilité au moment des faits

.Aujourd'hui, les juges des assises en ont décidé autrement. La demande de renvoi a été rejetée et procès s'est bien ouvert.

Pourquoi ?

Le président de la cour d'assises a indiqué qu'il se déroulerait en deux temps : examen de la personnalité de l'accusée et examen précis des faits. Il s'est tourné ensuite vers le box où se trouvait la mère de famille s'adressant à elle : "Il est important de savoir ce qui s'est passé. Il faut rassembler vos souvenirs pour répondre à la question pourquoi ? " Suite au rappel des faits, en ouverture d'audience, Aurélie, la mère n'a pas fait de déclarations

Qu'avait-elle en tête ? Voulait-elle aller jusqu'à Villenave d'Ornon, pour se venger de son père qui l'aurait agressé sexuellement quand elle était petite. Un souvenir jusqu'ici enfoui, qui lui serait revenu à l'esprit à la découverte d'une tâche de sang sur un sous-vêtement de Manon ? C'est une des versions données devant les enquêteurs. Elle avait également parlé d'un accident pour le coup de carabine. Ce qu'ont contredit les experts en balistique.

L'accusée encourt la perpétuité pour meurtre d'une mineure de moins de 15 ans.