Pas de retour des peines planchers : un “mauvais signe” selon le syndicat Alliance en Bourgogne-Franche-Comté

L’espoir laisse la place à la frustration au sein du syndicat de police majoritaire pour la région Bourgogne-Franche-Comté. Les députés de l’Assemblée nationale ont rejeté ce jeudi 2 mars une proposition de loi prévoyant des peines minimales pour les délits contre les forces de l’ordre. En clair, un retour des peines planchers… repoussé par 98 voix contre 87, sous l’impulsion des députés Renaissance et du Modem.

Représentant en Bourgogne Franche-Comté du syndicat Alliance, Stéphane Ragonneau évoque “un mauvais signe” ce vendredi au micro France Bleu Belfort-Montbéliard.

La sensation de rendez-vous manqué est très présente du côté des forces de l’ordre : “le contexte a évolué avec les attentats ou le développement des trafics de stupéfiants.” complète Stéphane Ragonneau.

"On a besoin de la justice" selon Stéphane Ragonneau

“C’est décevant, quand on regarde le degré de violence dans notre société, et notamment à Belfort, Montbéliard ou Besançon. Je pense à mes collègues policiers mais aussi aux pompiers ou aux enseignants blessés. Tous ces gens sont oubliés. Cet amendement aurait pu apporter une réponse. On a besoin de la justice” s’indigne le représentant Alliance.

Les peines planchers sont supprimées du droit français depuis le 1er octobre 2014 et une loi portée par l’ancienne ministre de la Justice Christiane Taubira. L’amendement à cette loi a finalement été rejeté ce jeudi 2 mars, notamment à cause des divisions entre les différentes sensibilités de la majorité présidentielle.