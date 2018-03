Plusieurs dizaines d'habitants de Locarn dans les Côtes d'Armor ont été privés d'internet et de téléphone fixe depuis le 2 janvier. Un violent orage a endommagé le réseau.

Locarn, France

Dans la nuit du 1er au 2 janvier dernier, la foudre est tombée à plusieurs endroits à Locarn. Le réseau téléphonique a été touché. "Les câbles ont brûlé et ont même été percés à certains endroits" rapporte la communication d'Orange. Jean-Pierre André, habitant de Locarn, assure avoir vu de la fumée s'échapper de sa box internet cette nuit-là. "On a réussi à faire basculer les appels vers notre téléphone portable, mais si ma femme ou moi avons un problème, nous n'avons qu'un mobile pour alerte les secours", s'inquiète le retraité.

La mairie privée d'internet depuis deux mois

Dans cette commune de 411 habitants, certaines personnes âgées ont fait installer la téléassistance à leur domicile. Le système permet de prévenir les secours via une montre connectée en cas de chute ou de malaise. Mais la téléassistance ne fonctionne pas sans internet.

Autres difficultés à la mairie : les services de la ville n'ont plus accès au web depuis deux mois. "Beaucoup de démarches administratives se font uniquement par internet, ça pose problème, souligne le maire de Locarn Johan Guillossou.

Un geste commercial est possible pour les abonnés qui le demandent - un responsable communication d'Orange

À la communication d'Orange, on assure que deux équipes de techniciens sont à l’œuvre pour réparer : "Il faut identifier chaque section de câble endommagée, la déterrer si besoin, et la changer. Si la panne persiste, nos techniciens doivent répéter l'opération ailleurs. C'est ce qui explique ce délai. Un geste commercial est possible pour les abonnés qui le demandent."

Locarn se situe à une dizaine de kilomètres de Carhaix dans le centre-Bretagne. - capture d'écran Google maps

Orange assure que 90 % des abonnés impactés par la foudre devraient être raccordés en cette fin de semaine. Les Locarnois contactés par France Bleu sont très sceptiques. "Ça fait deux mois qu'on nous dit que le téléphone va revenir dans les prochains jours" s'emporte Jean-Pierre André.