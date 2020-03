Pas de tensions particulières dans la maison d'arrêt de Tours, malgré les mesures prises contre le Covid-19

L’épidémie de Covid-19 ne semble pas susciter de tensions particulières à la maison d’arrêt de Tours, contrairement à ce qui se passe dans plusieurs autres départements français. L’administration pénitentiaire et les syndicats de surveillants estiment que tout se déroule aussi bien que possible.

Evidemment, même à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire, il a fallu adapter le quotidien depuis le début de l'épidémie : les parloirs et les visiteurs de prison sont interdits depuis une semaine, et la seule activité maintenue, c’est le football, à tour de rôle, dans la cour de la maison d’arrêt. Tout le reste a été stoppé : l’atelier dans lequel une quinzaine de détenus travaillent, les quelques cours donnés par des représentants de l’éducation nationale, et le sport dans la salle de musculation, trop confinée.

Les syndicats indiquent que du gel hydroalcoolique est à la disposition des gardiens. Il y a aussi des masques, en stock, mais pas utilisés pour l’instant. La direction préconise en effet de garder les masques en réserve jusqu'à l'éventuelle détection d'une contamination. Une prudence que regrette un syndicaliste qui souligne par ailleurs qu'il est impossible de toujours maintenir plus d'un mètre de distance avec les détenus.

"Si un jour on a un malade, la situation pourrait se tendre d'un coup, évidemment" dit un syndicaliste

C’est d’ailleurs sans doute parce que personne n’est malade que l’ambiance reste sereine, même si les détenus manquent incontestablement du contact physique avec leurs proches : un manque qu’ils compensent grâce aux téléphones installés il y a 4 mois dans chaque cellule : un nombre record d’appels téléphoniques a d’ailleurs été enregistré dimanche 22 mars.

Selon la Direction Inter-Régionale de l'Administration Pénitentiaire, il y a cette semaine 265 détenus à la maison d'arrêt de Tours. 26 de moins que la semaine précédente. Le Procureur de Tours, Grégoire Dulin, précise que cette baisse s'explique par plusieurs facteurs : d'une part, il n'y a presque plus de nouvelles incarcérations depuis le début du confinement, compte tenu de la chute du nombre de gardes à vue et de comparutions immédiates. D'autre part, des aménagements de peine déjà en cours avant le confinement ont conduits à quelques libérations conditionnelles. Grégoire Dulin précise par ailleurs qu'il attend les ordonnances qui devraient sans doute être signées demain en conseil des ministres et faciliter l'octroi de réduction de peine et l'assouplissement des mesures d'aménagement de peine.

La prison de Tours reste actuellement très surpeuplée, puisqu'elle ne compte officiellement que 145 places.