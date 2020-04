"Pas de vacances en Charente-Maritime !", la gendarmerie déploie un dispositif massif de contrôles

"On ne change pas de lieu de confinement !" La gendarmerie de Charente-Maritime est claire : même si les vacances de Pâques débutent pour la zone C (Paris, Toulouse et Montpellier), pas question de venir s’installer au bord de la mer. Pas question non plus de repartir, c’est interdit. L'objectif est d'éviter la propagation du Covid-19.

Et pour s'assurer du respect des règles de confinement, un dispositif renforcé des contrôles est mis en place dès ce week-end dans tout le Poitou-Charentes. En tout, 900 gendarmes seront mobilisés : 70 en Charente, 150 dans les Deux-Sèvres, 180 dans la Vienne. Le gros des troupes sera concentré sur la Charente-Maritime.

500 militaires déployés en Charente-Maritime

Cinq cents militaires vont être déployés jour et nuit sur toute la Charente-Maritime : sur l’autoroute, au niveau des péages, mais aussi sur les routes du réseau secondaire - nationales et départementales. Les entrées des ponts de l’île de Ré et de l’île d’Oléron seront particulièrement surveillées.

Tous ceux qui seraient tentés d’y aller seront priés de faire demi-tour et seront sanctionnés d’une amende de 135 euros. Et pour compléter ce "dispositif fixe", un "dispositif mobile" est également mis en place.

Hélicoptère, drones... Une surveillance par les airs

Les gendarmes vont effectuer des patrouilles de véhicules mais aussi des patrouilles à moto, à vélo ou à pied. La surveillance se fera également depuis les airs. Un hélicoptère venu de Limoges survolera le département. Des drones vont, quant à eux, surveiller les zones les plus prisées, comme les plages et les forêts notamment. Et ils diffuseront des messages audios demandant aux promeneurs de quitter les lieux.

Avec ce dispositif renforcé, "impossible d’échapper aux contrôles des forces de l’ordre", espère la gendarmerie, qui rappelle qu’en cas de récidive, c’est 200 euros d’amende.

Pour éviter l'afflux massif de population, la préfecture du département a également annoncé l'interdiction des locations saisonnières. Elle a demandé aux plateformes de location d'hébergement touristique de prendre "toutes les dispositions nécessaires pour qu’aucune location saisonnière ne répondant pas à un motif professionnel impératif et dûment justifié n’ait lieu jusqu’à la fin du confinement."

Le préfet de Charente-Maritime, Nicolas Basselier, précise toutefois que les "locations destinées aux personnels de santé ou des personnels d’établissements médico-sociaux restent autorisées."