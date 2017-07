Pas de victime mais gros dégâts après un incendie avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny cette nuit à Limoges

Spectaculaire incendie en plein Limoges cette nuit, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny. Un immeuble inoccupé a brûlé en fin de soirée. Vers 1h30, les pompiers étaient presque certains qu'il n'y a pas de victime. Mais les dégâts sont très importants. La circulation va être perturbée.

Un immeuble a entièrement brulé dans la nuit de jeudi à vendredi, au 65-67 de l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Limoges. Une fois le feu éteint, les pompiers avaient hier soir, la quasi-certitude qu’il n’y a pas de victime. La crainte initiale étant que cet immeuble en rénovation soit squatté. A priori ce n'est pas le cas. Il a quand même fallu évacuer et reloger sept habitants des immeubles voisins. Pour venir à bout de l'incendie, près de 40 pompiers ont été envoyés sur place. Avec l'appui de 8 véhicules dont 3 camions grande échelle.

Pas de blessé mais l'immeuble risque de s'effondrer

Les dégâts sont considérables. Dans cet immeuble ancien, en torchis, comme on en trouve beaucoup dans le vieux Limoges, tout ou presque a brûlé. Il y a d'ailleurs un risque important d'effondrement de la toiture et des murs. Que ce soit à l’intérieur ou vers l’avenue. Les pompiers ont dû dresser un périmètre de sécurité qui empiète largement sur la chaussée, puisqu'il doit faire en largeur, une fois et demie la hauteur de cet immeuble de deux étages.

A priori, le feu a pris dans le salon de coiffure à droite de l'auto-école. © Radio France - Jérôme Ostermann

Circulation difficile à prévoir pendant quelques jours dans ce secteur

Le secteur est à éviter. D’autant que la circulation est déviée en direction du centre-ville. Cela devrait durer plusieurs jours. A priori, le feu a pris au rez-de-chaussée pour une raison encore inconnue, dans un salon de coiffure qui est fermé en ce moment. L'auto-école mitoyenne, en activité elle, a aussi brûlé. Une demande d'agrément temporaire et un local vont être nécessaire pour rouvrir au plus vite, et permettre aux élèves de préparer sereinement leur permis de conduire.