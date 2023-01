Pas encore construit, le nouveau Palais de Justice de Perpignan est déjà trop petit

Gouverner, c’est prévoir. Pourtant, le nouveau Palais de justice qui doit sortir de terre d’ici 2027 dans le centre-ville de Perpignan risque bien d’être trop petit dès son inauguration. Personne ne semble avoir anticipé la vague de recrutements historique annoncé la semaine dernière par le Garde des Sceaux : Eric Dupond-Moretti promet le recrutement de 10 000 fonctionnaires de justice, dont 1 500 magistrats et 1 500 greffiers.

S’il se félicite de la prochaine arrivée de ces renforts tant attendus, le président du tribunal judiciaire de Perpignan Pierre Viard se demande déjà où il va pouvoir les loger. « Lorsque nous avons imaginé le nouveau Palais de justice de Perpignan il y a quelques années, nous avons fait nos calculs sur les bases d’une justice qui n’était pas à la bonne échelle. Donc, nous aurons un bâtiment qui sera déjà serré quand il va sortir de terre ».

Est-il encore temps de revoir les plans ? La chose parait compliquée. Le concours d’architectes est déjà lancé depuis plus d’un an et le lauréat doit être désigné au printemps. « De toute façon, ce chantier va se dérouler en centre-ville : il est impossible de pousser les murs ».

Le calendrier dévoilé

Attendu depuis plus de 20 ans, le projet prévoit la réhabilitation complète du Palais de justice actuel et la construction d’un nouveau bâtiment de sept étages, sur le parking Arago. Pendant la durée des travaux, l'ensemble des activités va devoir être transféré sur un autre site.

Dès l’automne prochain, le Pôle criminel sera le premier à déménager. Le service va s’installer dans des préfabriqués, sur un terrain détenu par le Ministère de la Justice dans quartier Saint-Assiscle, le long de l’avenue de l’Abbé Pierre. C’est là que siègeront provisoirement la cour s’assises et la cour criminelle.

A partir de 2024, tous les services du Palais de justice vont progressivement rejoindre Saint-Assiscle. Fin 2025, l’actuel Palais de justice de Perpignan sera totalement vidé de son personnel. Toute l’activité judiciaire du département aura été transférée sur le nouveau site, dans des structures modulaires. L’inauguration du nouveau Palais de justice est prévue à l’horizon 2027.