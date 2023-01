Le pilier de l'Aviron Bayonnais, Pascal Cotet, condamné pour sa gifle sur une jeune femme

Pascal Cotet le pilier de l' Aviron Bayonnais était convoqué au tribunal de Bayonne ce mercredi 18 janvier pour une procédure de "composition pénale ". Le joueur est mis en cause dans une affaire de violences, pour des faits datant du 3 décembre dernier . Lors d'une soirée, il a asséné une gifle à une jeune femme. Face au jeune joueur de 26 ans et son avocat, le délégué du procureur de Bayonne a prononcé cette sanction alternative à laquelle le prévenu a répondu favorablement.

L'ancien joueur de Narbonne va verser 150 euros à la justice et 150 euros à la jeune femme âgée de 25 ans, victime de la gifle. Cette mesure d'alternative aux poursuites concerne des délits "de faible gravité" et permet de rendre justice de façon plus rapide. La condamnation sera toutefois inscrite dans le casier judiciaire du joueur en section B1 (Le B1 contient toutes les sanctions prononcées à l'encontre d'un justiciable par la justice ou par les autorités administratives). Les accusations d'insultes racistes n'ont pas été retenues car les faits n'ont pas été établis.